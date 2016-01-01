الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 4 أشخاص على الحدود السورية لإحباط زرع عبوة ناسفة.. فيديو

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صورة الخبر: الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي


نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق ما حدث على الحدود الشمالية مع سوريا.


وقال جيش الإسرائيلي، في وقت سابق إن مجموعة مكونة من (4) أشخاص حاولت زرع عبوة ناسفة جنوب هضبة الجولان، وكان الجيش يرصد المجموعة، حيث قام بتصفيتها وقتل الأربعة الذين لم يعرف حتى اللحظة لمن ينتمون.

ووأضاف المتحدث باسم الجيش أن العملية مستمرة حتى اللحظة، ولم يقلل الجيش من تأهبه، وإلى الآن لا يوجد دليل على علاقة تنظيمية للمجموعة بحزب الله، لكنه لم يستبعد أن يكون هناك رابط بينها وبين الحز ب اللبناني.

المصدر: elbalad

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