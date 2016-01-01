الكلمة الحلوة بتفرق.. إزاى تحافطوا على علاقتكم ببعض وماتملوش من الروتين؟



إزاى تحافطوا على علاقتكم ببعض إزاى تحافطوا على علاقتكم ببعض

يتعاهد كلاً من طرفين العلاقة العاطفية على الحب والاستمرار معاً مهما كانت الظروف، ولكن أحياناً يشعر الطرفين بالملل من هذه العلاقة، وتبدأ المشاجرات لأتفه الأسباب، والتى قد تستمر لفترة طويلة وتنتهى بالإنفصال، ولتجنب الشعور بالملل والحفاظ على العلاقة العاطفية، يجب تجديدها من حين لأخر من خلال اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "liveabout".







اتقابلوا تانى زى الأول



قد يشعر البعض بالملل من استمرار وروتين العلاقة الزوجية، والتى تتسبب فى التشاجر والإنفصال، لذلك ينصح بتجديد العلاقة من خلال اعادة بعض الأفعال التى أصبحت فى طى النسيان خلال الفترة الحالية، مثل العودة مرة أخرى للجلوس بنفس الأماكن التى شهدت لقائتكم الأولى، لاستعادة ذكريات الماضى مرة أخرى، ولصعوبة تحقيق ذلك خلال فترة العزل المنزلى، يفضل مشاهدة صور لقاءاتكم الأولى لاستعادة نفس المشاعر من جديد.

قد يعجبك أيضا...

طرق تجديد العلاقة الزوجيةاحتفلوا بمناسباتكم الخاصةينصح بالاحتفال بالمناسبات الخاصة سواء أعياد ميلاد أو ذكرى مرور سنوات على خطوبة أو الزواج أو أول لقاء جمع بينكما، يساعد ذلك فى تجديد علاقتكم معاً.سافروا أماكن جديدةيفضل الحصول على إجازة لعدة أيام للسفر بإحدى الأماكن المختلفة المميزة، للتخلص من روتين الحياة الزوجية، ولصعوبة تنفيذ هذا الاقتراح خلال فترة العزل المنزلى، يفضل استبداله بتغير العادات اليومية بالمنزل، أو تجديد ديكور الغرف، للشعور بشىء مختلف وجديد بحياتكم اليومية .نصائح لتجديد العلاقة الزوجيةشاركوا بعض فى كل حاجةيفضل المشاركة فى ممارسة بعض الهوايات المختلفة مثل العزف على بعض الآلات الموسيقية، أو الغناء، أو المشاركة بممارسة بعض الألعاب والتى تساعد على الشعور بالسعادة والمرح وتجديد العلاقة العاطفية .قولوا كلام رومانسى لبعضتساعد الكلمات الرومانسية على تجديد العلاقة العاطفية من جديد، لذلك ينصح الزوجين بترديد الكلمات الرومانسية من حين لآخر، للحفاظ على العلاقة الزوجية والشعور بالسعادة .تجديد العلاقة الزوجيةالكلام الحلو بيفرقسماع بعض تعبيرات الثناء تجعل الإنسان يشعر بالسعادة وتقدير من حوله له، مما يحفزه على تقديم المزيد، ولذلك ينصح الزوج بالثناء على طهى زوجته أو للمساتها الفنية فى ترتيب منزلها، حتى تشعر بتقدير زوجها، وكذلك الزوجة يفضل أن تثنى على أفعال زوجها، مما يساعد على تجديد والحفاظ على العلاقة الزوجية.