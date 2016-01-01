الكلمة الحلوة بتفرق.. إزاى تحافطوا على علاقتكم ببعض وماتملوش من الروتين؟

إزاى تحافطوا على علاقتكم ببعض
يتعاهد كلاً من طرفين العلاقة العاطفية على الحب والاستمرار معاً مهما كانت الظروف، ولكن أحياناً يشعر الطرفين بالملل من هذه العلاقة، وتبدأ المشاجرات لأتفه الأسباب، والتى قد تستمر لفترة طويلة وتنتهى بالإنفصال، ولتجنب الشعور بالملل والحفاظ على العلاقة العاطفية، يجب تجديدها من حين لأخر من خلال اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "liveabout".
اتقابلوا تانى زى الأول
قد يشعر البعض بالملل من استمرار وروتين العلاقة الزوجية، والتى تتسبب فى التشاجر والإنفصال، لذلك ينصح بتجديد العلاقة من خلال اعادة بعض الأفعال التى أصبحت فى طى النسيان خلال الفترة الحالية، مثل العودة مرة أخرى للجلوس بنفس الأماكن التى شهدت لقائتكم الأولى، لاستعادة ذكريات الماضى مرة أخرى، ولصعوبة تحقيق ذلك خلال فترة العزل المنزلى، يفضل مشاهدة صور لقاءاتكم الأولى لاستعادة نفس المشاعر من جديد.
طرق تجديد العلاقة الزوجية
احتفلوا بمناسباتكم الخاصة
ينصح بالاحتفال بالمناسبات الخاصة سواء أعياد ميلاد أو ذكرى مرور سنوات على خطوبة أو الزواج أو أول لقاء جمع بينكما، يساعد ذلك فى تجديد علاقتكم معاً.
سافروا أماكن جديدة
يفضل الحصول على إجازة لعدة أيام للسفر بإحدى الأماكن المختلفة المميزة، للتخلص من روتين الحياة الزوجية، ولصعوبة تنفيذ هذا الاقتراح خلال فترة العزل المنزلى، يفضل استبداله بتغير العادات اليومية بالمنزل، أو تجديد ديكور الغرف، للشعور بشىء مختلف وجديد بحياتكم اليومية .
نصائح لتجديد العلاقة الزوجية
شاركوا بعض فى كل حاجة
يفضل المشاركة فى ممارسة بعض الهوايات المختلفة مثل العزف على بعض الآلات الموسيقية، أو الغناء، أو المشاركة بممارسة بعض الألعاب والتى تساعد على الشعور بالسعادة والمرح وتجديد العلاقة العاطفية .
قولوا كلام رومانسى لبعض
تساعد الكلمات الرومانسية على تجديد العلاقة العاطفية من جديد، لذلك ينصح الزوجين بترديد الكلمات الرومانسية من حين لآخر، للحفاظ على العلاقة الزوجية والشعور بالسعادة .
تجديد العلاقة الزوجية
الكلام الحلو بيفرق
سماع بعض تعبيرات الثناء تجعل الإنسان يشعر بالسعادة وتقدير من حوله له، مما يحفزه على تقديم المزيد، ولذلك ينصح الزوج بالثناء على طهى زوجته أو للمساتها الفنية فى ترتيب منزلها، حتى تشعر بتقدير زوجها، وكذلك الزوجة يفضل أن تثنى على أفعال زوجها، مما يساعد على تجديد والحفاظ على العلاقة الزوجية.
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