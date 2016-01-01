تصميمات مختلفة لحقائب نسائية طولها 10 سم.. بتشيل فيها الفلوس أو الروج بس



تصميمات مختلفة لحقائب نسائية طولها 10 سم تصميمات مختلفة لحقائب نسائية طولها 10 سم

تفضل الكثير من النساء حقائب اليد الصغيرة، لأسباب مختلفة منها تصميمها الأنيق، وسهولة حملها، لذلك تحرص العديد من العلامات التجارية على إنتاجها، بمختلف التصميمات والألوان لتناسب جميع الأذواق، حتى إنها أبدعت فى تصميم حقائب صغيرة، لتستوعب شيء واحد فقط، مثل أحمر الشفاه أو بعض النقود، وغيرها من الأشياء الصغيرة، وقد استعرض تقرير منشور بموقع "herworld"، بعض تصميمات الحقائب الصغيرة يبلغ طولها إلى 10 سم.







تصميمات مختلفة من الحقائب الصغيرة



حقيبة كروس جاكموس الجلدية بسعر 357 دولارًا



تتميز حقيبة كروس جاكموس الجلدية، بصغر حجمها، ويمكن حمل شىء واحد صغير بداخلها، يمكن أن تحملها المرأة أثناء التسوق داخل المحلات التجارية، بالإضافة إلى دمجها بين لونين هما الأبيض والوردى، والتى تعتبر من الألوان الفاتحة الصيفية.

حقيبة كروس جاكوسحقيبة جوتشى جلدية حمراء بسعر 330 دولارا أمريكياصممت العلامة التجارية الشهيرة، "جوتشى"، حقيبة صغيرة الحجم جلدية لونها أحمر، والتى يبلغ سعرها 330 دولارا أمريكيا، لحمل أحمر الشفاه، أو شيء واحد فقط، وتعتبر من الحقائب العملية والأنيقة بالنسبة للنساء.حقيبة جوتشىحقيبة فندى الجلديةتتميز حقيبة العلامة التجارية فندى، بتصميمها الأنيق، حيث تجمع بين اللونين، وتتوافق مع الألوان الصيفية، كما أنها مصممة من سلسلة لحملها على الكتف، ومثل الحقائب الأخرى، يمكن أن تحمل أشياء صغيرة، ويمكن ان تحملها المرأة أثناء حضور إحدى الحفلات، ولكن سعر هذه الحقيبة غير معروف.حقيبة فندىحقيبة معدنية مزودة باللؤلؤ الصناعي سعرها 814 دولارًاتتميز الحقيبة المعدنية المزودة باللؤلؤ الصناعى، بأناقة تصميمها، وتعتبر من الحقائب العملية، حيث يمكن أن تستوعب هاتف محمول أو أى شيء صغير أخر تريد المرأة الاحتفاظ به .حقيبة بالؤلؤ الصناعىحقيبة كروس جلدية بسعر 384 دولارًاتتميز الحقيبة الكروس الجلدية، بلونها الأخضر وتصميمها الأنيق، ويمكن أن تحمل بداخلها أحمر شفاه أو أى شيء صغير أخر، ويبلغ سعرها 384 دولارا.















