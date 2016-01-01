تصميمات مختلفة لحقائب نسائية طولها 10 سم
تفضل الكثير من النساء حقائب اليد الصغيرة، لأسباب مختلفة منها تصميمها الأنيق، وسهولة حملها، لذلك تحرص العديد من العلامات التجارية على إنتاجها، بمختلف التصميمات والألوان لتناسب جميع الأذواق، حتى إنها أبدعت فى تصميم حقائب صغيرة، لتستوعب شيء واحد فقط، مثل أحمر الشفاه أو بعض النقود، وغيرها من الأشياء الصغيرة، وقد استعرض تقرير منشور بموقع "herworld"، بعض تصميمات الحقائب الصغيرة يبلغ طولها إلى 10 سم.
تصميمات مختلفة من الحقائب الصغيرة
حقيبة كروس جاكموس الجلدية بسعر 357 دولارًا
تتميز حقيبة كروس جاكموس الجلدية، بصغر حجمها، ويمكن حمل شىء واحد صغير بداخلها، يمكن أن تحملها المرأة أثناء التسوق داخل المحلات التجارية، بالإضافة إلى دمجها بين لونين هما الأبيض والوردى، والتى تعتبر من الألوان الفاتحة الصيفية.
حقيبة كروس جاكوس
حقيبة جوتشى جلدية حمراء بسعر 330 دولارا أمريكيا
صممت العلامة التجارية الشهيرة، "جوتشى"، حقيبة صغيرة الحجم جلدية لونها أحمر، والتى يبلغ سعرها 330 دولارا أمريكيا، لحمل أحمر الشفاه، أو شيء واحد فقط، وتعتبر من الحقائب العملية والأنيقة بالنسبة للنساء.
حقيبة جوتشى
حقيبة فندى الجلدية
تتميز حقيبة العلامة التجارية فندى، بتصميمها الأنيق، حيث تجمع بين اللونين، وتتوافق مع الألوان الصيفية، كما أنها مصممة من سلسلة لحملها على الكتف، ومثل الحقائب الأخرى، يمكن أن تحمل أشياء صغيرة، ويمكن ان تحملها المرأة أثناء حضور إحدى الحفلات، ولكن سعر هذه الحقيبة غير معروف.
حقيبة فندى
حقيبة معدنية مزودة باللؤلؤ الصناعي سعرها 814 دولارًا
تتميز الحقيبة المعدنية المزودة باللؤلؤ الصناعى، بأناقة تصميمها، وتعتبر من الحقائب العملية، حيث يمكن أن تستوعب هاتف محمول أو أى شيء صغير أخر تريد المرأة الاحتفاظ به .
حقيبة بالؤلؤ الصناعى
حقيبة كروس جلدية بسعر 384 دولارًا
تتميز الحقيبة الكروس الجلدية، بلونها الأخضر وتصميمها الأنيق، ويمكن أن تحمل بداخلها أحمر شفاه أو أى شيء صغير أخر، ويبلغ سعرها 384 دولارا.
التعليقات على تصميمات مختلفة لحقائب نسائية طولها 10 سم.. بتشيل فيها الفلوس أو الروج بس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق