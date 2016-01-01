الكويت تصدر بيانا إلحاقيا بحظر استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر

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الكويت تصدر بيانا إلحاقيا بحظر استقبال الركاب

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بيانا بشأن حظر استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت إدارة الطيران المدني الكويتي عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت من دول أخرى".

ووضعت إدارة الطيران المدني شرطا على القادمين إليها من الدول المحظورة من أجل السماح لهم بدخول البلاد، وهو أن يكون الراكب استقر في دولة غير محظورة 14 يوما وأجرى فحص "PCR" بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصوله إلى الكويت.

ومنعت الكويت أمس استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر ودول عربية أخرى، بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما أكد وزير الخارجية الكويتي لنظيره المصري سامح شكري أن قرار الكويت بشأن مصر قيد المراجعة وفقا للمستجدات.

المصدر: RT

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