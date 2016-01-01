مصر تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا

آخر الأخباراخبار مصر › مصر تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، ما يمثل تراجعا ملحوظا في معدلات الإصابة اليومية لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ أشهر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بلغ 94483 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 4865 شخصا.

وأعلنت الوزارة أيضا عن خروج 1318 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليصل عدد المتعافين إلى 42455 حالة حتى اليوم.

وتشهد مصر انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة قد سجلت 238 إصابة يوم السبت و321 إصابة يوم الجمعة، مع 29 و31 وفاة على التوالي.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصر تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11688

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager