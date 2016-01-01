أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، ما يمثل تراجعا ملحوظا في معدلات الإصابة اليومية لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ أشهر.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بلغ 94483 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 4865 شخصا.
وأعلنت الوزارة أيضا عن خروج 1318 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليصل عدد المتعافين إلى 42455 حالة حتى اليوم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصر تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق