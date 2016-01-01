

5 فساتين صيفية متعددة الاستخدامات تقدرى ترتديها كل مرة بشكل جديد 5 فساتين صيفية متعددة الاستخدامات تقدرى ترتديها كل مرة بشكل جديد

تحتوى خزانة معظم الفتيات على فساتين كثيرة مختلفة التصميمات، والتى تتخلص من بعضها عند شراء تصميمات جديدة، مما يتسبب فى حدوث تلوث بالبيئة، وإهدار للأموال، لذلك أقترح تقرير منشور بموقع "herworld"، عدد من الفساتين التى يمكن ارتدائها فى مناسبات مختلفة ويمكن أن تمنحيها شكلاً مختلفًا كل مرة وبالتالى يساعد ذلك على توفير النقود والحفاظ على البيئة من التلوث.



فستان حريرى



يتميز هذا الفستان بتصميمه البسيط، كما إنه متعدد الاستخدامات، حيث يمكن ارتدائه مع قبعة الشمس أثناء الجلوس على الشاطئ أو ارتدائه مع حذاء بكعب عند حضور حفل عشاء رسمي.





فستان أسود بسيطيتميز هذا الفستان بلونه الأسود الأنيق، ويعتبر من الفساتين التى يمكن ارتدائها فى مختلف المناسبات، مع تغيير الإكسسوارات فى كل مرة.فستان سالوبيتيمكن ارتداء هذا الفستان مع إكسسوارات و القبعات وحقائب ملونة، والتى تلعب دور هام فى تغير مظهره، مما لا يجعل أحد يلاحظ عدد مرات ظهور الفتاة بنفس الفستان.شيرت دريس بيجيتميز هذا الفستان بلونه المحايد، لذلك يجب اختيار الأحذية وإكسسوارات ذات ألوان محايدة، والتى تلعب دور أيضاً فى تغير مظهر الفستان، وإظهاره بشكل أنيق وجذاب.فستان ميدىيمكن ارتداء هذا الفستان مرارًا وتكرارًا، مع إضافة بعض قطع الملابس مثل "جاكيت جينز"، أو أى "جاكيت " أخر، ويمكن ارتدائه مع أقراط متدلية للحصول على مظهر أكثر أناقة وحذاء بكعب عالى، واصطحاب حقيبة، لونها متناسق مع لون الفستان والاكسسوارات المختلفة، مما يساعد الفتاة فى الحصول على مظهر أنيق وجذاب، أمام الأخرين، كما إن الإضافات المختلفة على الفستان، تساعد على إظهاره بشكل مختلف فى كل مرة.















