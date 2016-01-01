بدون رائحة.. طرق التخلص من زفارة الكبدة

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بدون رائحة.. طرق التخلص من زفارة الكبدة

تعاني كثير من ربات المنزل من زفارة اللحوم وخصوصا زفارة الكبدة التي تحتاج الي حيل وطرق يستخدمها شيفات الطبخ..

وقدمت الشيف مرام الخولي طريقة التخلص من زفارة الكبدة

- وضع الكبدة في التتبيلة يساعد في التخلص من زفارتها
- يجب وضع الكبدة والنار عالية حتي لا تنزل ماؤها وتنشف
- وضع الليمون بعد اطفاء النار للاحتفاظ بطعمة
- التقطيعة الاسكندراني مميزة بسبب ازالة العروق من الكبدة
- لو زفارة الكبدة زايدة انقعيها قبل التتبيل في حليب لمدة ربع ساعة ثم صفيها من الحليب وكملي باقي الخطوات

المصدر: elbalad

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