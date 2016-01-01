هندسة عين شمس تعلن بدء تنفيذ برنامج فرص المشاريع البحثية للطلاب الجامعيين

أعنلت كلية هندسة جامعة عين شمس عن بدء تنفيذ برنامج "فرص المشاريع البحثية للطلاب الجامعيين" لتمويل أبحاث طلاب المرحلة الجامعية بالتعاون مع مركز التميز في الطاقة الذي ينفذه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
ويستند برنامج "فرص المشاريع البحثية للطلاب الجامعيين" إلى نفس النموذج المطبق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي يختار فيه الطالب أحد الخيارات التالية:
1. الاختيار الأول: المشروع البحثي المقترح من قبل الطالب/الطلاب: وفيه يقترح الطالب مشروعا بحثيًا يتم إجراؤه في المختبر تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. ويتم فيه تسليم المنتج النهائي أو النموذج الأولي مع تقديم عرض للبحث، وتوقيع خطابات الالتزام من قبل الطالب/الطلاب والأستاذ المشرف على البحث.
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