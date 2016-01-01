

اليوم أحدب القمر يقترب من سيد الخواتم اليوم أحدب القمر يقترب من سيد الخواتم

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب زحل سيد الخواتم على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.







ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، زحل ثاني اكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم ، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

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يعرف زحل بسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائع والتي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد،الزهرة، الارض، المريخ، فإن زحل لا يمتلك سطح صلب يمكن الوقوف عليها.حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت اخر مره يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.لذلك في مساء اليوم التالي الإثنين 3أغسطس سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.