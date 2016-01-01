

وفاة أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه وفاة أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه

علن مستشفى "كليفلاند كلينيك" في ولاية أوهايو وفاة كوني كالب وهي أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه عن 57 عاماً، لتصبح أول إنسان يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه في العالم.





توفيت كوني كالب، أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه، عن 57 عاماً بعد نحو اثني عشر عاماً على الجراحة، وفق ما أعلن السبت مستشفى في كليفلاند كان يقدم الرعاية لها.



وكانت كالب قد تعرضت لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها قبل أن يوجه السلاح على نفسه سنة 2004.

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وخضعت المواطنة الأمريكية عام 2008 لعملية زرع معقدة طاولت 80 بالمئة من وجهها واستمرت 22 ساعة.وكتب مستشفى "كليفلاند كلينيك" في ولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة عبر تويتر: "نحن حزينون لفقدان كوني كالب، أول شخص خضع لعملية زرع للوجه في الولايات المتحدة. لقد كانت مصدر إلهام لنا جميعا في المستشفى".تشوه وجه كوني كالب برصاصة أطلقها زوجها بنية القتل عام 2004وفي هذا السياق قال الطبيب فرانك باباي، المشرف على قسم طب الجلد وجراحات التجميل في المستشفى، في بيان إن كالب أصبحت الشخص الذي يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه.وقد حصلت أول عملية زرع وجه في العالم في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 في فرنسا، وخضعت لها إيزابيل دينوار إثر تشوه وجهها بسبب هجوم من كلبها. وتوفيت هي الأخرى في نيسان/ أبريل 2016 بعدما عادت الإصابة لديها بورم خبيث نادر.وفي 13 نيسان/ أبريل 2006، أُجريت عملية زرع لثلثي الوجه لدى مزارع في الصين كان قد تعرض لهجوم دب. وتوفي في تموز/ يوليو 2008 بعدما توقف عن تناول أدوية مخصصة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع واختار التداوي بالأعشاب التقليدية.