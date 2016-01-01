للمرة الـ 12 خلال 2020 ظهور بقعة شمسية جديدة

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للمرة الـ 12 خلال 2020 ظهور بقعة شمسية جديدة

رصد صباح اليوم الأحد 2 أغسطس ظهور بقعة شمسية جديدة بالقرب من الطرف الشمالي الشرقي للشمس، وتشير البيانات بأن حجمها يزداد بشكل سريع وتكشف خريطتها المغناطيسية بواسطة المرصد الديناميكي الشمسي التابع لوكالة ناسا بأن قطبيتها ( + / - ) ما يعني بأنها تنتمي إلى الدورة الجديدة 25.



ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، هذه هي المرة الثانية عشرة هذا العام التي ظهرت فيها بقعة شمسية من الدورة الجديدة ، وهي علامة واضحة على أن الدورة الشمسية 25 تبرز تدريجيا وهذا ينفي الشائعات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية عن قرب حدوث عصر جليدي مصغر.



من ناحية أخرى، يسجل الآن حدوث فرقعات وتوهجات صغيرة من الفئة B في هذه البقعة، ويمكن أن يزداد هذا النشاط مع استمرار زيادة حجم هذه البقعة الشمسية.

المصدر: اخبار اليوم

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