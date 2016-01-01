

للمرة الـ 12 خلال 2020 ظهور بقعة شمسية جديدة للمرة الـ 12 خلال 2020 ظهور بقعة شمسية جديدة

رصد صباح اليوم الأحد 2 أغسطس ظهور بقعة شمسية جديدة بالقرب من الطرف الشمالي الشرقي للشمس، وتشير البيانات بأن حجمها يزداد بشكل سريع وتكشف خريطتها المغناطيسية بواسطة المرصد الديناميكي الشمسي التابع لوكالة ناسا بأن قطبيتها ( + / - ) ما يعني بأنها تنتمي إلى الدورة الجديدة 25.







ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، هذه هي المرة الثانية عشرة هذا العام التي ظهرت فيها بقعة شمسية من الدورة الجديدة ، وهي علامة واضحة على أن الدورة الشمسية 25 تبرز تدريجيا وهذا ينفي الشائعات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية عن قرب حدوث عصر جليدي مصغر.

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من ناحية أخرى، يسجل الآن حدوث فرقعات وتوهجات صغيرة من الفئة B في هذه البقعة، ويمكن أن يزداد هذا النشاط مع استمرار زيادة حجم هذه البقعة الشمسية.