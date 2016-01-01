قدمت تاتيانا ريبكا، طبيبة أمراض القلب الروسية، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نصائح للأشخاص الذين أصيبوا بمرض COVID-19 وتعافوا منه.
وأكدت الطبيبة أنه لا ينبغي على المرء "قراءة الفنجان" إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بنزلة برد أو فيروس كورونا، ولكن من الضروري استشارة الطبيب في الوقت المناسب للحفاظ على صحتك وصحة أحبائك.
وذكّرت أيضًا بضرورة اتباع توصيات الطبيب.
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التعليقات على طبيبة تعدد الفيتامينات الواجب تناولها بعد الشفاء من "كوفيد-19"
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