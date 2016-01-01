طبيبة تعدد الفيتامينات الواجب تناولها بعد الشفاء من "كوفيد-19"

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طبيبة تعدد الفيتامينات الواجب تناولها بعد الشفاء من "كوفيد-19"

قدمت تاتيانا ريبكا، طبيبة أمراض القلب الروسية، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نصائح للأشخاص الذين أصيبوا بمرض COVID-19 وتعافوا منه.

وأكدت الطبيبة أنه لا ينبغي على المرء "قراءة الفنجان" إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بنزلة برد أو فيروس كورونا، ولكن من الضروري استشارة الطبيب في الوقت المناسب للحفاظ على صحتك وصحة أحبائك.

وذكّرت أيضًا بضرورة اتباع توصيات الطبيب.

وأوضحت ريبكا "الآن تم وضع أنظمة العلاج، في كثير من الحالات يكفي العلاج في المنزل، واتباع نظام العزل الذاتي. لقد شهدنا، نحن الأطباء، في مئات الحالات أنه إذا تم علاج الشخص من كورونا بشكل صحيح، فإن خطر العواقب طويلة المدى ضئيل".

بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر التوعك بعد الشفاء من COVID-19 ، أوصت الطبيبة بتناول فيتامين D وفيتامينات المجموعة B. بالإضافة إلى ذلك، نصحت باتباع نظام للعمل والراحة، وكذلك المشي أكثر

المصدر: سبوتنيك

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