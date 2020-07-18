حظك اليوم| توقعات الأبراج 2 أغسطس 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.
عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.
مهنيا وماليا: يدعم أعمالك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.
مهنيا وماليا: تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها وع ذلك حافظ على حقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
صحيا ومهنيا: تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.
عاطفيا واجتماعيا: حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: عطارد بمنزل الحظ يدعمك ويمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش في مشاعرك.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولاتبعثر طاقتك.
مهنيا وماليا: تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتعيش فترة من السعادة العاطفية الخالصة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: عطارد بمنزلك الخامس يجعلك يقظا وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.
التعليقات على حظك اليوم| توقعات الأبراج 2 أغسطس 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق