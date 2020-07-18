

حظك اليوم| توقعات الأبراج 2 أغسطس 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 2 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.



الحمل



من21/3 إلى 20/4

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مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.الثورمن 21/4 إلى 21/5اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.مهنيا وماليا: يدعم أعمالك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.مهنيا وماليا: تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.السرطانمن 22/6 إلى 22/7مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها وع ذلك حافظ على حقوقك.عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.الأسدمن 23/7 إلى 22/8صحيا ومهنيا: تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.عاطفيا واجتماعيا: حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.العذراءمن 23/8 إلى 22/9عاطفيا: القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.مهنيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.الميزانمن 23/9 إلى 22/10عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.العقربمن 23/10 إلى 22/11عاطفيا: عطارد بمنزل الحظ يدعمك ويمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.القوسمن 23/11 إلى 21/12عاطفيا وصحيا: فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش في مشاعرك.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولاتبعثر طاقتك.مهنيا وماليا: تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.الجديمن 22/12 إلى 20/1مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.عاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتعيش فترة من السعادة العاطفية الخالصة.الدلومن 21/1 إلى 19/2عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.الحوتمن 20/2 إلى 20/3مهنيا: عطارد بمنزلك الخامس يجعلك يقظا وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.