حظك اليوم| توقعات الأبراج 2 أغسطس 2020

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حظك اليوم| توقعات الأبراج 2 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

الثور

من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

مهنيا وماليا: يدعم أعمالك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

مهنيا وماليا: تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها وع ذلك حافظ على حقوقك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

صحيا ومهنيا: تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.

عاطفيا واجتماعيا: حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: عطارد بمنزل الحظ يدعمك ويمدك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا وصحيا: فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش في مشاعرك.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولاتبعثر طاقتك.

مهنيا وماليا: تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.

عاطفيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتعيش فترة من السعادة العاطفية الخالصة.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا: عطارد بمنزلك الخامس يجعلك يقظا وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

المصدر: اخبار اليوم

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