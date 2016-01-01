قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق



تناول القهوة على الريق تناول القهوة على الريق

اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي لكن البعض يتناولونها على الريق وهي عادة غير صحية وتسبب مشاكل المعدة، فعادة ما ينصح الأطباء بتناول القهوة بعد وجبة الإفطار مع شرب كميات وفيرة من الماء.



بحسب موقع هيلث لاين الطبي، إليك أضرار شرب القهوة على الريق:



1- تسبب الحموضة بسبب مضادات الأكسدة

2- تسبب حرقان المعدة

3- تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية عند تناولها على الريق

4-تحفز حركة الأمعاء وانقباضات الجهاز الهضمي

5- قد تسبب الإسهال

6- تسبب إفراز حمض الهيدروليك الذي يؤثر على جدار المعدة

7- قد تسبب قرحة المعدة

8- تسبب عسر الهضم نتيجة الأحماض التي تفرزها المعدة بسبب مضادات الأكسدة

9- تناول القهوة على الريق يسبب إدرار البول

10- تسبب ارتجاع في المريء.

