

طبيب هندي تنزع من قلبه الرحمة.. قتل 100 شخص وألقاهم للتماسيح طبيب هندي تنزع من قلبه الرحمة.. قتل 100 شخص وألقاهم للتماسيح

اعتقلت الشرطة الهندية مؤخرا، طبيبا نزعت من قلبه الرحمة، بعد أن قام بقتل أكثر من 100 شخص، في تسعينيات القرن الماضي.



واعتُقل الطبيب، ديفيندير شارما، أول مرة، في سنة 2004، وأدين بالسجن المؤبد، وبعدما قضى 16 عاما في الزنزانة، تم منحه إذنا ليقضي 20 يوما في الخارج، وكان ذلك في يناير الماضي.



لكن الطبيب لم يعد إلى السجن، واختبأ في مكان، جنوب غربي العاصمة نيودلهي، وهو ما أعاد الجدل مجددا حول سجله الإجرامي المروّع، وفقا لما جاء بسكاي نيوز.

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ودخل شارما إلى عالم الإجرام بعدما قام بتأسيس شركة وهمية لتجارة الوقود، ثم أنشأ عصابة تختطف شاحنات نقل الغاز، وتقتل السائقين بعد تجنيدهم لسرقة الشاحنات.ودأب سائقو الشاحنات التابعون للطبيب، على تفكيك العربات التي يسرقونها لأجل بيع قطعها في السوق السوداء.وتورطت العصابة في قتل ما يزيد عن عشرين شخصا بين سنتي 1995 و2004.ولم تقف جرائم الطبيب عند هذا الحد، إذ استهدف سائقي سيارات الأجرة بدورهم، وكانت جثثهم تُلقى للتماسيح بعد قتلهم، وجرى قتل ما يقارب الخمسين منهم، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".ومن جرائم الطبيب أيضا عمله في تجارة الأعضاء، ومشاركته في نحو 125 عملية بمختلف المناطق من البلاد.وكان الطبيب يختبئ بضواحي العاصمة نيودلهي، حيث تمكّن من تقديم نفسه كرجل أعمال، إلا أن الشرطة استطاعت العثور عليه من جديد واعتقاله، الثلاثاء الماضي.