طبيب روسي يشير إلى الخطأ الرئيسي المسبب لتفشي كورونا

قال كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية سيرغي بويتسوف، إن رفض ارتداء الكمامات عند الالتقاء بالآخرين، يعتبر الخطأ الرئيسي المرتكب أثناء رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كوفيد-19.
وأضاف بويتسوف، في مقابلة صحفية: "تذكروا أن الطريقة الأفضل لكبح عملية انتقال العدوى، تكمن في ارتداء الكمامات، من قبل كل المشاركين في عملية انتقال العدوى، أي المصاب الذي لا يعلم بذلك بعد، وكذلك الشخص غير المصاب".
وشدد الطبيب، على أن ارتداء الكمامة الواقية، في الأماكن العامة، علامة على احترام الآخرين.
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