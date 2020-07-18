

بفضل كورونا.. رجل ستيني يتجاوز الثانوية بعد رسوبه 33 مرة في الهند بفضل كورونا.. رجل ستيني يتجاوز الثانوية بعد رسوبه 33 مرة في الهند

قرر رجل عدم الاستسلام لفكرة اليأس والفشل، ليصمم على النجاح وتحقيق حلمه بعد 33 محاولة لتجاوز الصفوف الدراسية.



بدأت رحلة محمد نور الدين، البالغ من العمر 51 عاما، في عام 1987، إذ كان يحاول تجاوز الفصل العاشر الدراسي للحصول على " Class 10" في اختبار شهادة المدرسة الثانوية ويعرف "SSC".



وبسبب ضعف الطالب الهندي في اللغة الإنجليزية لم يستطع تجاوز الامتحان وفشل فيه، وكان يحضر الامتحان في منطقة مشير أباد سنويا على الرغم من رسوبه به، حيث لم يتمكن من الحصول على درجة 35 وهي درجة النجاح من أصل 100 درجة المطلوبة لتجاوز اللغة الإنجليزية.

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بدأ "نور الدين" محاولات النجاح منذ كان "إن تي راما راو" رئيسًا للوزراء، لينجح أخيرا بعد 33 محاولة في النجاح بفضل قرار حكومة "تيلانجانا" بترقية جميع طلاب "SSC " للعام الدراسي 2019-2020 بفضل وباء كورونا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".وعلق الطالب الخمسيني، قائلا: "لقد تزوجت في عام 1994، واقترح الكثير من الناس أن أتوقف عن بذل الجهد لمسح الاختبار، والتحقت في امتحانات SSC من الفئة المفتوحة هذا العام، حيث أنه فاتني الموعد الأخير لدفع الرسوم للظهور كمرشح منتظم، لكنني حافظت على المستوى وتجاوزت هذا العام، بفضل وباء كورونا الذي منع الجميع من الحضور للمدارس".وأنقذت الحكومة "نور الدين"، والذي يعمل كحارس أمن في مدرسة انجمان النموذجية الثانوية ولديه أربعة أبناء، من الرسوب للمرة 34 بإعلان جميع طلاب السنة الدراسية 2019-2020 والذين دفعوا المصروفات ناجحين بسبب جائحة كورونا المستجد.وعبر عن سعادته بالنجاح، قائلا: "أنا سعيد بالنجاح، لقد تمكنت بفضل الله من عبور العام الدراسي"، كما حصل على شهادة في الأدب الهندي (الأردو)، في عام 1944 بالإضافة إلى بعض الدورات التعليمية لتقوية اللغة الإنجليزية.