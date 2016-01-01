بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا

آخر الأخبارالصحة والجمال › بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا

صورة الخبر: بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا
بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا


لم ينتهِ فيروس كورونا بعد، فلازال أولئك الذين يسيطرون حاليا على الفيروس يخشون "الموجة الثانية" ويتسأل الكثيرون إلى أي مدى قد تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا سيئة؟.

ووفقا لصحيفة"independent" حذر البروفيسور روجر كيربي، الرئيس المنتخب للجمعية الملكية للطب من أن الموجة الثانية ستكون الأخطر وتستهدف الشباب وأصحاب الأوزان الزائدة، بنسبة أكبر مقارنة بالموجة الأولى والتى استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا| مخاطر جديدة.. طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

وأكد البروفيسور كيربي، أن الشباب غير محصنين وليست لديهم مناعة ويمكنهم التعرض إلى الإصابة ولفت أن الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا تستهدف الشباب الأصحاء في منتصف العشرينات إلى منتصف الثلاثينات.

ولفت إلى أنه بوجه عام وخاصة الشباب الذين تستهدفهم الموجة الثانية فإذا كانوا يرغبون في حماية أنفسهم من الموجة الثانية القادمة، فإن الحصول على اللياقة البدنية وفقدان الوزن أمر بالغ الأهمية.

المصدر: صحيفة"independent"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60667

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager