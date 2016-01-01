

بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا



لم ينتهِ فيروس كورونا بعد، فلازال أولئك الذين يسيطرون حاليا على الفيروس يخشون "الموجة الثانية" ويتسأل الكثيرون إلى أي مدى قد تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا سيئة؟.



ووفقا لصحيفة"independent" حذر البروفيسور روجر كيربي، الرئيس المنتخب للجمعية الملكية للطب من أن الموجة الثانية ستكون الأخطر وتستهدف الشباب وأصحاب الأوزان الزائدة، بنسبة أكبر مقارنة بالموجة الأولى والتى استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



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وأكد البروفيسور كيربي، أن الشباب غير محصنين وليست لديهم مناعة ويمكنهم التعرض إلى الإصابة ولفت أن الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا تستهدف الشباب الأصحاء في منتصف العشرينات إلى منتصف الثلاثينات.ولفت إلى أنه بوجه عام وخاصة الشباب الذين تستهدفهم الموجة الثانية فإذا كانوا يرغبون في حماية أنفسهم من الموجة الثانية القادمة، فإن الحصول على اللياقة البدنية وفقدان الوزن أمر بالغ الأهمية.