لم ينتهِ فيروس كورونا بعد، فلازال أولئك الذين يسيطرون حاليا على الفيروس يخشون "الموجة الثانية" ويتسأل الكثيرون إلى أي مدى قد تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا سيئة؟.
ووفقا لصحيفة"independent" حذر البروفيسور روجر كيربي، الرئيس المنتخب للجمعية الملكية للطب من أن الموجة الثانية ستكون الأخطر وتستهدف الشباب وأصحاب الأوزان الزائدة، بنسبة أكبر مقارنة بالموجة الأولى والتى استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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التعليقات على بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا
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