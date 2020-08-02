

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 2-8-2020 فى مصر وعيار 21 بـ878 جنيها استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 2-8-2020 فى مصر وعيار 21 بـ878 جنيها

استقرت الذهب اليوم الأحد فى مصر، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 878 جنيها للجرام وهو رقم قياسي فى سوق الصاغة، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً عند 1975 دولار.



وتتوقف حركة شراء الذهب خلال الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، والمقررة يوم الأحد من كل أسبوع، لكن بعض محلات بيع التجزئة في بعض المحافظات تفتح أبوابها أمام المستهلكين.





أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 752 جنيها للجرام.

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عيار 21 سجل 878 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 1003 جنيهات .الجنيه الذهب 7024 جنيها.أوقية الذهب 1975 دولارا.وحقق الذهب أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب“.وأضاف أن تفاقم وضع فيروس كورونا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.وارتفع الذهب ما يزيد عن عشرة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، محققا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير 2016، وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 الثلاثاء الماضى.وتصل القفزة بمكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30%، مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة عالميا في ظل تحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية نظرا لأن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.