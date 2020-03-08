

«التخطيط»: تنفيذ مشروع القطار المكهرب بتكلفة 26 مليار جنيه «التخطيط»: تنفيذ مشروع القطار المكهرب بتكلفة 26 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انتهاء الهيئة القومية لمترو الأنفاق من الأعمال الميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار المكهرب منتصف العام الجاري 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 26 مليار جنيه.



وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الجديدة عن طريق المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة السلام والعبور والشروق والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن الحكومة رصدت 870 مليون جنيه لتنفيذ المشروع بموازنة العام المالي الماضي 2019-2020، حيث بلغ حجم الإنفاق المالي 300 مليون جنيه حتى شهر ديسمبر الماضي بمعدل إنفاق سنوي 35%.