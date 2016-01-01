

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر.. تفاصيل ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر.. تفاصيل

نجمة مضيئة إلى جانب القمر جعلت الكثير من الناس بمختلف نواحي مصر من قبلي إلى بحري يتساءلون عنها، فقد كانت ومازالت النجمة تلمع بشدة بجانب قمر شهر ذي الحجة.



وتفسر هيئة الأرصاد الجوية تلك الظاهرة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة:"حدث فلكي منذ قليل ومستمر حتي الآن بجانب القمر نجمة مضيئة".



وأوضحت أن هذه النجمة هي كوكب المشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتلك الظاهرة بأماكن متفرقة في محافظات جمهورية مصر العربية.

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وتنوعت التعليقات المصاحبة للصور :"انا شوفته شكله تحفه وقريب جدًا من القمر"، "فعلا والقمر شكله غريب مش منور"،"سبحان الله شديد الجمال"، بينما تعثر على آخرين رؤيته: "فين يا جماعة مش لاقيين حاجة جنب القمر احنا في كوكب تاني ولا ايه".جدير بالذكر أن الجمعية الفلكية في جدة، أصدرت بيانا من قبل تشير فيه إلى وقوع تلك الظاهرة أمس السبت الذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، وهو ما يعرف بالقمر الأحدب.هذا الاقتراب بين القمر وكوكب المشترى لا يعنى قرب المسافة بينهما في الفضاء، حيث يبتعد القمر عن كوكب الأرض نحو 380,000 كيلومتر فقط، بينما يبعد المشترى أكثر من 624,698,467 كيلومتر، وتستمر هذه الظاهرة طوال الليل فقط، بينما مساء الغد سيتم ملاحظة ابتعاد القمر عن المشترى.