تواجه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشكلة التنمر بمشروع قانون يستهدف مواجهة الظاهرة، حيث يتم عرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية خلال الأسبوع الجاري.
ويستهدف القانون تحقيق مبدأ الردع في مواجهة الظاهرة ووفقا لمشروع قانون مكافحة التنمر "يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين".
ونصت مواد العقوبات على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل ن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.
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التعليقات على الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه .. مجلس النواب يواجه التنمر بعقوبات قاسية
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