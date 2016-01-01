أعلن الإعلامي أحمد شوبير منذ ساعات عن تعيين مدير فني أجنبي جديد للنادي الأهلي في قطاع الناشئين.
وتسبب شوبير، في فتح باب التكهنات والافتراضات وطرح بعض الأسماء من الجماهير، وخلال بعض التقارير الصحفية، فهل يعود البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للقلعة الحمراء مرة أخرى خاصة بعد الإنجازات العديدة التي حققها مع المارد الأحمر.
وخلال الآونة الأخيرة برز اسم مانويل جوزيه للساحة الرياضية من جديد في مصر مرة أخرى بعدما تولى المستشار الفني لمدرسة الكرة بنادي وادي دجلة في بداية موسم 2017-2018 وهو ما يقرب الداهية البرتغالية من العودة الثالثة للنادي الأهلي ولكن من باب قطاع الناشئين بتولي منصب الإشراف الفني على القطاع بالكامل ويتفرغ خالد بيبو للمنصب الإداري للقطاع.
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التعليقات على مانويل جوزيه أم أجنبي آخر.. من المدير الفني الجديد في الأهلي
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