قال جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي في نادي إنتر ميلان، السبت إن ليونيل ميسي، الذي دارت حوله مؤخرا شائعات بالانتقال للنادي الإيطالي، "سيعتزل في برشلونة" مبديا عدم تفاؤله بضمه.
وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقب فوز فريقه على أتالانتا 0-2 في الجولة الأخيرة من "الكالتشيو" والذي أنهاه في مركز الوصافة خلف يوفنتوس: "يجب أن نكون واقعيين، إنه أمر خيالي".
وأضاف: "الجميع يرغب في التعاقد معه، ولكن سيكون من غير الاحترام تعزيز هذه الخيالات، لأنها كذلك، يجب العودة للواقع، والتأكد من أن ميسي لاعب كبير جدا، ولكنه حاليا في صفوف برشلونة".
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التعليقات على إنتر ميلان يحسم الجدل بشأن صفقة انتقال ميسي
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