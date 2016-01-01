إنتر ميلان يحسم الجدل بشأن صفقة انتقال ميسي

آخر الأخباراخبار الرياضة › إنتر ميلان يحسم الجدل بشأن صفقة انتقال ميسي

صورة الخبر: إنتر ميلان يحسم الجدل بشأن صفقة انتقال ميسي
إنتر ميلان يحسم الجدل بشأن صفقة انتقال ميسي

قال جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي في نادي إنتر ميلان، السبت إن ليونيل ميسي، الذي دارت حوله مؤخرا شائعات بالانتقال للنادي الإيطالي، "سيعتزل في برشلونة" مبديا عدم تفاؤله بضمه.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقب فوز فريقه على أتالانتا 0-2 في الجولة الأخيرة من "الكالتشيو" والذي أنهاه في مركز الوصافة خلف يوفنتوس: "يجب أن نكون واقعيين، إنه أمر خيالي".

وأضاف: "الجميع يرغب في التعاقد معه، ولكن سيكون من غير الاحترام تعزيز هذه الخيالات، لأنها كذلك، يجب العودة للواقع، والتأكد من أن ميسي لاعب كبير جدا، ولكنه حاليا في صفوف برشلونة".

وأكمل المسؤول رفيع المستوى في النادي الإيطالي حديثه قائلا: "أعتقد أن موقفه رائع مع فريقه، وأن مسيرته ستنتهي هناك".

وتناقلت وسائل الإعلام أخبارا حول انتقال ميسي لـ"النيراتزوري" فيما خرج أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، ليؤكد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من ضم ميسي.

بدوره أعلن جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تمسكه بالنجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما، مؤكدا أنه لن يفكر يوما في رحيل ميسي عن النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنتر ميلان يحسم الجدل بشأن صفقة انتقال ميسي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22273

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager