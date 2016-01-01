قالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن عشرات الطرود التي استلمها مواطنون أمريكيون من الصين، لا تشكل خطورة على الحياة، ولكنها قد تكون جزءا من عملية احتيال جديدة.
وذكرت صحيفة Business Insider، أن سلطات العديد من الولايات الأمريكية اشتبهت في البداية، في أن الأمر يمكن أن يتعلق بنباتات ضارة، لذلك تم نصح المواطنين بعدم لمس البذور المستلمة وتخزينها في مكان آمن بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. ولا تزال هذه التوصية سارية حتى يومنا هذا.
لكن في وقت لاحق، تم التحقق من أن الطرود كانت تحتوي على بذور النعناع، وإكليل الجبل، واللافندر والكركديه والورد- حتى الآن، تم تحديد 14 نوعا مختلفا من البذور، لا يوجد ضمنها نباتات مهددة للحياة.
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التعليقات على واشنطن تكشف حقيقة الطرود الصينية المجهولة
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