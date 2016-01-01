أمريكا تصارع كورونا بـ100 مليون جرعة لقاح تجريبي

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تعاقدت الإدارة الأمريكية على شراء 100 مليون لقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا، فيما تتصاعد أرقام الإصابات والوفيات بهذا الفيروس، الذي فتك بالولايات المتحدة أكثر من غيرها من الدول.



وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن شركتي أدوية كبيرتين ستزودان الحكومة الأمريكية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا وذلك مع توقع أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال الأسابيع المقبلة.



وتدعو الاتفاقية الحكومة الأمريكية إلى دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لشركتي سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية وغلاكسو سميث كلاين البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 500 مليون جرعة أخرى.

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وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترامب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020.وطبقا لإحصاء "رويترز" فقد أصاب فيروس كورونا 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة أكثر من 152 ألف أمريكي.وتوقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة، أن يتوفى في المجمل ما يتراوح بين 168 ألف شخص و182 ألف شخص بحلول 22 أغسطس، متوقعة أن يزداد عدد حالات الوفاة بشكل أسرع في ألاباما وكنتاكي ونيوجيري وبويرتوريكو وتنيسي وولاية واشنطن.وقالت وزارة الصحة بولاية إيلينوي إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع نحو ألفي حالة في الولاية يوم الجمعة فيما يعد أكبر زيادة يومية منذ مايو. وشهدت ولاية انديانا المجاورة في الغرب الأوسط زيادة بلغت 901 في حالات الإصابة الجديدة.وأعلنت أربع ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.وسجلت فلوريدا أيضا 9007 حالات إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها أكثر من 470 ألف حالة لتصبح ثاني أعلى ولاية بعد كاليفورنيا في عدد حالات الإصابة.ويرتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أوائل يونيو. وتوفي أمريكي كل دقيقة تقريبا بسبب كوفيد-19 يوم الأربعاء.