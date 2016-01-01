بمناسبة مرور 3 عقود على غزو الكويت، تداول نشطاء حديثا للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، كشف فيه حيثيات قراره تجاه تلك الأزمة الكبرى.
ولخص الملك السعودي الراحل المشهد العام من غزو الكويت، بالقول إن القوي يحاول أن يفترس من هو أقل منه بشكل أو بآخر.
وشدد العاهل السعودي الراحل على أن الحياة والموت تساوتا بعد احتلال الكويت، ولم يعد هناك فرق بين المملكة والكويت، بل بلد واحد "نعيش معا أو ننتهي معا.. هذا هو القرار الذي اتخذته" وكل السعوديين يتفقون معي.
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التعليقات على شاهد.. من سجلات غزو الكويت.. الملك فهد بن عبد العزيز: الجواب عند صدام!
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