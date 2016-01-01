شاهد.. أستاذ تاريخ: الفسطاط كانت أول عاصمة إسلامية لمصر بعد الفتح الإسلامى



مصر القديمة مصر القديمة

قال الدكتور ولاء الدين بدوى، أستاذ تاريخ الآثار الإسلامية، إن مصر القديمة هى المنطقة الأقدم، منوها إلى أنها أول عاصمة نشأت فى مصر العتيقة.



وأضاف د. ولاء الدين بدوى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية" بفقرة "طوف وشوف"، أن الفسطاط أول منطقة يمكث فيها سيدنا عمرو بن العاص وقت فتح مصر وينشأ أشهر جامع بها والمسمى باسم صاحبه حتى الآن.



وأشار أستاذ تاريخ الآثار الإسلامية، إلى أن الفسطاط كانت أول عاصمة إسلامية لمصر بعد الفتح الإسلامى، بالإضافة إلى أن بجانبها مجمع الأديان وحصن بابليون.

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وتابع أن جامع عمرو بن العاص أول جامع في مصر وكان سمة وقت حكم الوالى، تقام الصلوات الأساسية وصلاة الجمعة التى يحضرها الحاكم.وأكد أن بلدنا تمتلك الآثار العتيقة فى مصر القديمة من جامع عمرو بن العاص والستة كنائس الذين يمثلون الكنيسة المصرية القديمة.