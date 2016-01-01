قال الدكتور ولاء الدين بدوى، أستاذ تاريخ الآثار الإسلامية، إن مصر القديمة هى المنطقة الأقدم، منوها إلى أنها أول عاصمة نشأت فى مصر العتيقة.
وأضاف د. ولاء الدين بدوى، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية" بفقرة "طوف وشوف"، أن الفسطاط أول منطقة يمكث فيها سيدنا عمرو بن العاص وقت فتح مصر وينشأ أشهر جامع بها والمسمى باسم صاحبه حتى الآن.
وأشار أستاذ تاريخ الآثار الإسلامية، إلى أن الفسطاط كانت أول عاصمة إسلامية لمصر بعد الفتح الإسلامى، بالإضافة إلى أن بجانبها مجمع الأديان وحصن بابليون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. أستاذ تاريخ: الفسطاط كانت أول عاصمة إسلامية لمصر بعد الفتح الإسلامى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق