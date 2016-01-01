شاهد.. بعد تعرضها للتحرش.. الإعلامية المصرية ريهام سعيد تنشر صور المتحرشين



الإعلامية المصرية ريهام سعيد الإعلامية المصرية ريهام سعيد

قامت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بكشف تفاصيل تعرضها للتنمر والتحرش خلال تواجدها على الشاطئ في الساحل الشمالي بمارينا، ونشرت صور المتحرشين.



ونشرت ريهام على حسابها على انستغرام صورة يظهر فيها شابان قالت إنهما من بين المتحرشين.



وقالت ريهام إنها بعد أن رفضت التصوير مع عدد من الشباب، قاموا بالتطاول عليها قائلين بأنها "رد سجون"، حسب قولها.

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وسردت ريهام سعيد تفاصيل الواقعة، وقالت "أنا بيتم التحرش بي أنا وابني ومعايا صور ليهم وفيديو للواقعة".وتوجهت بحديثها لشرطة مارينا قائلة: "أنا بقدم بلاغا الآن إلى قسم مارينا وإلى مدير أمن مارينا وأستنجد بأي حد محترم في مارينا وتم التحرش بي لفظيا ومعايا ابني الصغير".وسردت ريهام تفاصيل الواقعة عبر مقطع الفيديو الذي نشرته.وانهارت ريهام سعيد ودخلت فى موجة من البكاء قائلة: "أنا لقيت نفسي متورطة في حاجة ماليش دعوة بيها والحمد الله القضاء نزيه جدا، بما فيهم المحامى بتاعي الأستاذ محمد أبو شقة، أنا عاوزه أعرف أنا قضيت حياتي بخدم البلد والناس، ومشيت على الصراط المستقيم، ودلوقتي الوقف عن شغلي انتهى بس مش هشتغل تاني، مش كل واحد يقابلني في الشارع يقولى إنى رد سجون لأن أنا مش رد سجون، أنا واحدة بنت ناس أوي وعائلتي كبيرة ومتعلمة وست محترمة وشريفة".https://www.instagram.com/rehamsaidofficial/?utm_source=ig_embed