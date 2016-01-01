8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم

يستعد الزمالك لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل، بستاد برج العرب فى الأسكندرية، بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف مسابقة الدورى، وبدايتها بالمباريات المؤجلة أولًا.
ويحل فريق المصرى ضيفًا على الزمالك فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 ببطولة الدورى، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساءً، يوم الخميس المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد ٣١ نقطة، بينما يقع المصرى فى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.
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التعليقات على 8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم
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