لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

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حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني


يعتبر اللحم الضاني من اشهر أنواع اللحوم، وخاصة في عيد الأضحى، ولكن الكثير من الأشخاص لا يفضلون تناوله، وذلك لتعدد الأسباب فالبعض لا يفضل تناولة بسبب مذاقة، والبعض الأخر بسبب الدسم، واليوم سنقدم لكِ حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني لأسرتك بوصفات لذليذة.

- الكفتة
يمكنك تحضير الكفتة باللحم الضاني المفروم، ويفضل أن نضيف لها بعض التوابل والمكونات التى تساعد على تخفيف طعم اللحم، وتعمل على تماسك الكفتة في نفس الوقت مثل الدقيق والبقسماط الناعم وكذلك التوابل كل هذا يساعد على إخفاء مذاق الضاني في الكفتة وتقديمها.

- الكروكيت
افرمي اللحم وعصجيها بالبصل بشكل جيد، واضيفي بعض التوابل وعصير الليمون لتخفيف طعمها، ومن ثم تحضر أصابع كروكيت بالبطاطس البيوريه، ومن الممكن إضافة الجبن في خليط اللحم والبطاطس ليختفى ثقل طعمها تماما وتقدم بطعم رائع.

- مشوية بالصوص
يمكننا تقديم اللحم الضاني قطع ولكن فضل تقطيها بحجم صغير ومن ثم تتبل وتبهر وتشوى في الفرن، ثم تقدم مع الصوص الخاص مثل صوص الباربيكيو أو الديمي جلاس أو أي صوص وهو ما يخفي طعم اللحم.

المصدر: elbalad

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