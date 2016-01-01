تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت



العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل جديدة فى مجريات قضية المصري المعتدى عليه فى الكويت أثناء مزاولة عمله بإحدى الجمعيات الاستهلاكية .







وقال المصدر –الذى فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريح خـاص لـ صدى البلد، إن العامل المصري تعرض لضغوط كبيرة ومغرية من جانب نائب بمجلس الأمة للتراجع عن السير فى القضية والتنازل عنها ومحاسبة المعتدي وفق القانون إلا أن وزارة الداخلية الكويتية رفضت هذا بشدة عندما علمت بالأمر وأصرت على متابعة التحقيقات لإتخاذ الإجراء اللازم.

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وأضاف: السلطات الأمنية رأت أن الفعل المشين الذى قام به المواطن الكويتى لا يمثل الشعب الكويتى ويمس الصالح العام وليس العامل المصري فقط لذلك ماضية فى إجراءاتها.ووثق مقطع مصور لحظة اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري في مشهد وصفه الكثيرون بالمهين.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي عندما توجه مواطن كويتي إلى التسوق من جمعية "صباح الأحمد"، وما إن فرغ من ذلك، حتى توجه إلى دفع ثمن مقتنياته بأسلوب يخالف لوائح المتجر، غير أن العامل المصري "وليد" اعترض على سلوكه وطالب منه الالتزام بقواعد الجمعية، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات.وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا وأضاف بأنه "كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون". وبالفعل توجه بعدها نحو قسم الشرطة لتقديم شكوى.وطالب المتفاعلون مع وسم "حق العامل المصري" بمحاسبة المعتدي، وحذروا استغلال البعض للحادثة للوقيعة بين الشعبين والحكومتين".