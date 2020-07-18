

لمرضى القلب.. كيف تتناول اللحوم بشكل صحى فى عيد الأضحى؟ لمرضى القلب.. كيف تتناول اللحوم بشكل صحى فى عيد الأضحى؟

اللحوم هي أكثر الأطعمة المميزة لعيد الأضحى، ولكن الافراط في تناول اللحوم قد يكون له أضرار صحية، حيث تحتوي اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الضأن) على الدهون المشبعة الضارة، التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم وتجعلك عرضة لأمراض القلب وغيرها من الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تناول اللحوم الحمراء بشكل صحي لمرضى القلب بحسب موقع "مؤسسة القلب الأمريكية".









نصائح لمرضى القلب لتناول اللحوم بطريقة صحية



-لا مشكلة بتناول اللحوم طالما أنك تقلل من الكمية وتختار أنواعًا صحية.

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- قطعة واحدة من اللحم حوالي 85 جرام فقط.-اختر قطع اللحم الخالية من الدهون.-تخلص من أكبر قدر ممكن من الدهون قبل الطهي وتخلص من الدهون المذابة بعد الطهي.-استخدم طرق طهي أكثر صحة: مثل الشواء.-قلل من اللحوم الحمراء المصنعة مثل السلامي والنقانق والهوت دوج .- تناول الكثير من اللحوم ليس طريقة صحية لفقدان الوزن ، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض القلب.واللحوم مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك اتخاذ الخيارات الصحية على تناول اللحوم كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن لكن بعض اللحوم غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.إذا كنت تأكل الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة، فمن المستحسن أن تقطع لأنه من المحتمل أن يكون هناك رابط بين اللحوم الحمراء والمعالجة وسرطان الأمعاء.اللحوم مثل الدجاج والضأن ولحم البقر كلها غنية بالبروتين يمكن أن يشمل النظام الغذائي المتوازن البروتين من اللحوم ، وكذلك من مصادر غير حيوانية مثل الفاصوليا والبقول.اللحم الأحمر يزودنا بالحديد، واللحوم أيضًا أحد المصادر الرئيسية لفيتامين ب 12.