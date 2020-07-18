

سبب وجود أكياس مائية في كبدة الأضحية.. وخطورتها على الإنسان سبب وجود أكياس مائية في كبدة الأضحية.. وخطورتها على الإنسان

أوضحت د.شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين، سبب وجود الأكياس المائية في الكبدة أو الرئة الخاصة بالأضحية والتي قد تتواجد أحيانا في الطحال والدماغ.



وأكدت من خلال الجروب التوعوي «جت في اللقمة» أن هذه الأكياس تسمى «المشوكة» وهي أحد أطوار الديدان الشريطية وهو مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان وفي غاية الخطورة لعدة أسباب وهي:



-يطلق على هذا المرض، المرض الصامت حيث قد يصاب بها الإنسان لمدة سنوات دون أن يشعر بوجودها إلا بعد أن تكبر وتتضخم

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-يتسبب في أورام حميدة قد تصبح ضخمة الحجم وتضغط بشدة على الأحشاء-في بعض الأحيان يحدث انفجار لتلك الأكياس مما يتسبب في تسرب السائل الذي تحتويه للخارج وانتشارها في الجسم-قد يستلزم الأمر جراحة صعبة للتخلص منها إذا كانت تلك الأكياس حجمها كبير ومنتشرة بكثافةوأشارت الطبيبة، أنه في حالة أن تكون الذبيحة مصابة بالهزال وبها إصابات عضلية يتم اعدامها بالكامل، كما يجب إعدام الكبد أو الرئة المصابة والتخلص الآمن منها، ولا يجوز مجرد دفنها حتى لا تنبشها الكلاب الضالة حيث أنها العائل النهائي لهذا النوع من الديدان.