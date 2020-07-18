أوضحت د.شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين، سبب وجود الأكياس المائية في الكبدة أو الرئة الخاصة بالأضحية والتي قد تتواجد أحيانا في الطحال والدماغ.
وأكدت من خلال الجروب التوعوي «جت في اللقمة» أن هذه الأكياس تسمى «المشوكة» وهي أحد أطوار الديدان الشريطية وهو مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان وفي غاية الخطورة لعدة أسباب وهي:
-يطلق على هذا المرض، المرض الصامت حيث قد يصاب بها الإنسان لمدة سنوات دون أن يشعر بوجودها إلا بعد أن تكبر وتتضخم
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التعليقات على سبب وجود أكياس مائية في كبدة الأضحية.. وخطورتها على الإنسان
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