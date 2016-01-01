أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية اليوم الخميس أن المركبة الفضائية "مارس 2020" التي تحمل المسبار الجديد الموجه إلى المريخ تواجه صعوبات تقنية وتسير باستعمال الأنظمة الأساسية فقط.
وقالت "ناسا" إن "المعطيات تشير إلى دخول المركبة الفضائية في حالة تُعرف بالوضع الآمن، ويرجح أن ذلك تم لأن جزءًا من المركبة أبرد قليلًا من المتوقع بينما كانت مارس 2020 في ظل الأرض".
وأضافت "حاليًا، تكمل مهمة مارس 2020 تقييمًا شاملًا لسلامة المركبة الفضائية لإكمال رحلتها نحو المريخ".
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التعليقات على مركبة ناسا المتوجهة إلى المريخ تواجه صعوبات تقنية
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