انفصال أقمار «إكسبريس» عن صاروخ النقل «بروتون-إم»

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انفصال وحدة التعجيل "بريز-إم" والقمرين "إكسبريس-80" و"إكسبريس-103" عن صاروخ النقل "بروتون-إم".
وكان صاروخ النقل "بروتون-إم" قد أطلق بنجاح من مطار بايكونور الفضائي في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة فجر يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، بعد تأجيل إطلاقه يوما واحدا لتبديل جهاز التحكم بوحدة التعجيل "بريز-إم".
وبعد انفصال وحدة التعجيل مع القمرين عن الصاروخ، سيتم وضعهما في المدار المقرر والمتميز بأدنى ارتفاع له 16.6 ألف كيلومتر وأقصى 54.9 ألف كيلومتر، حيث من المقرر انفصال القمر "إكسبريس-80" عن وحدة التعجيل في الساعة 18:24 وفي الساعة 18.41 بتوقيت موسكو سينفصل القمر "إكسبريس-103".
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