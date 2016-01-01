

انفصال أقمار «إكسبريس» عن صاروخ النقل «بروتون-إم» انفصال أقمار «إكسبريس» عن صاروخ النقل «بروتون-إم»

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انفصال وحدة التعجيل "بريز-إم" والقمرين "إكسبريس-80" و"إكسبريس-103" عن صاروخ النقل "بروتون-إم".



وكان صاروخ النقل "بروتون-إم" قد أطلق بنجاح من مطار بايكونور الفضائي في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة فجر يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، بعد تأجيل إطلاقه يوما واحدا لتبديل جهاز التحكم بوحدة التعجيل "بريز-إم".



وبعد انفصال وحدة التعجيل مع القمرين عن الصاروخ، سيتم وضعهما في المدار المقرر والمتميز بأدنى ارتفاع له 16.6 ألف كيلومتر وأقصى 54.9 ألف كيلومتر، حيث من المقرر انفصال القمر "إكسبريس-80" عن وحدة التعجيل في الساعة 18:24 وفي الساعة 18.41 بتوقيت موسكو سينفصل القمر "إكسبريس-103".

قد يعجبك أيضا...

وتجدر الإشارة إلى أن القمر الصناعي "إكسبريس-80" بعد انفصاله عن وحدة التعجيل، سيستمر في التحليق بمساعدة محركه الكهربائي مدة 152 يوما للوصول إلى المدار الدائري بارتفاع 35786 كيلومتر، أما القمر "إكسبريس-103" فسوف يستمر تحليقه إلى مداره المقرر 160 يوما.ومن المقرر تشغيل القمرين في شهر فبراير عام 2021 المقبل.