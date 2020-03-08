

تعرف على سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت 1 - 8 - 2020 تعرف على سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت 1 - 8 - 2020

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.12جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.13جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.15جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.10جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.