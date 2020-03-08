أعلنت مجموعتا "اكسون موبيل" و"شيفرون" عن خسائر ضخمة في الفصل الثاني من العام الجاري، في حين سترغم الآفاق الاقتصادية الضعيفة بسبب فيروس كورونا المستجد، قطاع الصناعة النفطية على زيادة خفض النفقات.
وأعلن نيل شابمان نائب رئيس "إكسون موبيل" أنه"لم نشهد يومًا تراجع طلب السوق إلى هذه الدرجة وبهذه السرعة".
وقال إن تحسن سعر وقود الطائرات "سيكون على الأرجح أبطأ بكثير" من تعافي الطلب على البنزين الذي بدأ يتحسن، وذلك بسبب الحد من الرحلات الجوية.
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التعليقات على خسائر ضخمة لمجموعات النفط الأميركية الكبرى بسبب كورونا
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