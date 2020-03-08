

الذهب يتراجع جنيهين اليوم 1 أغسطس وعيار 21 بـ878 الذهب يتراجع جنيهين اليوم 1 أغسطس وعيار 21 بـ878

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 1 أغسطس 2020 تراجعًا طفيفًا بقيمة جنيهين فقط، وذلك بعد أسبوع حقق فبه المعدن النفيس مكاسب كبيرة وارتفاعات قياسية على المستوى العالمى وسجل الذهب عيار 21 نحو 878 جنيهًا للجرام.



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 752 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 878 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1003 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 7024 جنيها.

أوقية الذهب 1975 دولارًا.

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كان الذهب قد شهد امس الجمعة ارتفاعًا كبيرًا بقيمة 10 جنيهات لدي محلات الصاغة بأسواق الذهب.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلًًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك توتر البورصات العالمية وتذبذب المعاملات الفورية للمعدن النفيس مما أدى إلى ارتفاعات غير مبررة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الأسواق.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أنه على الرغم من حلول عيد الأضحى المبارك إلا أن نسبة المبيعات المحلية منخفضة ولا تتخطى ٣٠% مقارنة بالأعوام السابقة، تأثرًا بتداعيات أزمة فيروس كورونا وتغير أولويات المستهلكين واهتمامهم والمطهرات والمعقمات والسلع الغذائية.ويرى الخبير الاقتصادي أسامة زرعي، أن الذهب دائمًا هو الملاذ الآمن وقت عدم اليقين والقلق الذي يشوب شهية المستثمرين، لذلك ارتفع سعره في الفترة الأخيرة خاصة منذ بداية أزمة كورونا.وتوقع "زرعي"، في تصريحات لـ"الدستور" أن تشهد أسعار الذهب الأيام المقبلة مزيدًا من الارتفاعات تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي يشعر بها المواطنون.وحقق الذهب عالميًا صوب أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.وهبط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عامًا في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر.وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب".وأضاف أن تفاقم وضع فيروس كورونا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.وارتفع الذهب ما يزيد على 10 % منذ بداية يوليو 2020، محققًا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير 2016، وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء الماضي.وتصل القفزة بمكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30 %، مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة عالميًا في ظل تحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية نظرا لأن المعدن الأصفر يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.