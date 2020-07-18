أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن عودة انتشار وباء كورونا مرة أخرى راجع لاختيارات المواطنين، وليس بسبب الفيروس نفسه، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في إجراءات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن التعايش مع فيروس كورونا لا يعني إهمال تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن المركز القومي للبحوث المصري، التابع لوزارة التعليم العالي، بدأ في تطوير لقاحات مصرية للفيروس، سعيا للوصول للقاح مصري لـ "كوفيد 19".
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التعليقات على المتحدث باسم التعليم العالي: مصر تبدأ في تطوير 4 لقاحات مصرية لـ كوفيد 19
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