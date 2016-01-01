يحل علينا اليوم، اليوم السبت، أول أيام التشريق الثلاثة، والتي تعقب يوم النحر، ويعرف هذا اليوم، باسم "يوم القر".
وأطلق "يوم القر" على اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثاني بعد يوم النحر، والأول من أيام التشريق، وسبب تسميته بهذا الاسم هو استقرار حجاج بيت الله الحرام في في منى بعد الفراغ من طواف الإفاضة.
وورد في فضل يوم القر، حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». رواه أبو داود.
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التعليقات على ما هو يوم القر وفضله وسبب تسميته بهذا الاسم؟
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