مؤشرات الثانوية العامة: نجاح 521 ألف طالب في العلمي والأدبي بنسبة 80 %



مؤشرات الثانوية العامة مؤشرات الثانوية العامة

تفوق الطالبات علي الطلبه في النسب العامه للنجاح واعداد الناجحين

ارتاف اعداد الفائزين بالمراكز الاولي علي مستوي الجمهريه لاكثر من ٣٧ طالب وطلبه

الطلبه يتفوقون في العلوم والرياضيات والطالبات يتفوقن في الادبي



تستأنف كنترولات الثانوية العامة أعمالها في تجهيز النتائج لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد غد الاثنين، يتلقى الوزير قائمة بأسماء الفائزين بالمراكز الاولى على مستوى الجمهورية من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، ورئيس امتحانات الثانوية العامة.





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كما يتلقى الوزير الكشوف والبيانات الاحصائية الخاصة بالنسب العامة للنجاح ونسب النجاح فيكل مادة مقارنة بالعام الماضي، ونسب النجاح بين البنين والبنات واعداد الناجحين من البنين والبنات، وشرائح المجاميع التكرارية الحاصل عليها الطلاب والمؤهله للجامعات مقارنة بالعام الماضي ، بالإضافة إلى كشفت المؤشرات النهائية لنتائج الامتحانات، و ارتفاع اعداد الناجحين في العلمي والادبي لاكثر من ٥٢١ الف طالب وطالبة مقابل ٤١٣ الف طالب وطالبه العام الماضي .وبلغت النسبة العامة للنجاح اكثر من ٨٠٪ مقابل ٧٨٪العام الماضي، وجائت شرائح مجاميع الدرجاتفي نفس مستوى العام الماضي مما يؤكد ثبات الحد الأدنى للقبول بالجامعات وخاصة كليات القطاعين الطبي والهندسي في نفس مستوي العام الماضي.وأظهرت المؤشرات تفوق الطالبات على الطلبة وارتفاع النسب العامة للنجاح بين البنات اكثر من البنين، وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس الامتحانات ، ارتفاع اعداد الفائزين بالمراكزي الاولى على مستوى الجمهورية لاكثر من ٣٧ طالب وطالبة.واوضحت المؤشرات تفوق المدارس الرسمية الحكومية على المدارس الخاصة في نسب النجاح، وأوضحت المؤشرات تقاسم المراكز الاولى بين الطلبة والطالبات واحتلال الطالبات مقدمة المراكز الاولى فى الادبى وارتفاع اعداد الطالبات في قائمة اوائل الأدبي عن الطلبة، كما ارتفع اعداد الفائزين بالمراكز الاولى في علمي الرياضيات عن الطالبات.