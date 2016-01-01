قال أشرف محي، مدير منطقة آثار الهرم، إن ما نشره نشر مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، من خلال تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر بشأن الأهرامات المصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، إن ما نشره ماسك خزعبلات وخياله واسع، وكان ماسك فى تغريدته قال: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات" ،وأشار إلى رمسيس الثانى باستخدام رمز تعبيرى يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو شكل يشبه الكائنات الفضائية.
تويته ماسك تويته ماسك
وأوضح مدير منطقة آثار الهرم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مثل هذا الكلام ليس عليه دليل واحد على الإطلاق، بينما يوجد عدة أدلة على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، فالاكتشاف العظيم الذى اكتشفه عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس ف وهو "مقابر العمال" التى ترجع إلى الأسرة الرابعة "2649- 2513 ق.م"، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الكشف عن مقابر خاصة بالملك خوفو "2609 - 2584 ق.م"، وخفرع "2576-2551 ق.م"، خاصة لأن مئات المقابر الأخرى التى تم اكتشافها من قبل ترجع إلى أواخر عهد الأسرتين الرابعة والخامسة "2649-2374 ق.م".
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التعليقات على إيلون ماسك يزعم بناء الهرم بواسطة كائنات فضائية.. والآثار: خيالك واسع
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