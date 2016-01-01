أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تبدأ 22 أغسطس المقبل وتستمر حتى 2 سبتمبر 2020.
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثانى هم من رسبوا فى امتحان الدور الأول فى مادتين فأقل والذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول فى جميع المواد بسبب عذر قانونى ففى هذه الحالة يستفيدوا بالدرجة الفعلية للمادة، وأيضا الطلبة الذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول فى مادة أو أكثر، موضحا أن الطالب الذى رسب فى 3 مواد دون عذر قانونى يعتبر راسبا ولا يحق له دخول امتحان الدور الثانى.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثانى حيث يؤدى الطلاب السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية، كما يتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع.
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التعليقات على "التعليم" تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة
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