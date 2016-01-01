لن تصدق.. عشبة سعرها جنيه تعالج مشاكل الهضم والمناعة والهشاشة



مشاكل الهضم مشاكل الهضم



قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تناول البقدونس فى عيد الأضحى امر ضرورى جدا للحفاظ على الصحة فهو يلعب دور قوى فى رفع للمناعة وخفض كمية الدهون الموجودة فى الطعام وله العديد من الفوائد الأخرى أبرزها :



البقدونس صديق الجهاز الهضمي :

‏ فهو مدر للعصارات الهاضمة ، ويزيد من إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد في عملية هضم المواد الدهنية‏، ويعالج الغازات والانتفاخات والتقلصات المعدية المعوية الناتجة عن سوء الهضم أو الأكلات الدسمة‏ ،‏ ينشط الكبد‏،‏ و مضاد لسمومه



البقدونس ضرورى مع اللحوم المشوية :

اللحوم تسبب الحموضة في الدم ، نتيجة ما تحتويه من مواد حمضية كحمض اليوريك سبب النقرس ، تناول البقدونس مع اللحم المشوي يعادل هذه الحمضيات‏،‏ يساعد علي سهولة إخراجها من الجسم ‏،‏ و علي عدم حدوث الترسيب في الكلي وذلك لاحتوائه علي املاح عضوية‏

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كما يخفض البقدونس من : دهون الدم‏ ،‏ ومن ضغط الدم .البقدونس غذاء صحي متكامل‏ ، غني بالفيتامينات والمعادن‏ التى تساعد فى رفع المناعة مما يحمى من العديد من الامراض.البقدونس غني بالبروتين الذى يمتلك 18 حمض أمينى هامة لمساعدة الإنسان على تخليق خمسين ألفًا من البروتينات لتجديد الخلايا التالفة والألياف الغذائية ، التى تقلل من امتصاص الدهون و السكر.البقدونس مادة تجميل طبيعية فهو يحافظ علي نضارة البشرة و الشعر سواء عند تناوله او الاستخدام الظاهرى، كما أنه جيد للعيون.البقدونس غني بفيتامين أ‏ ‏المهم للبشرة والنظر والمناعة، وفيتامين "ب، ب2 ، ب3 ، ب6 " المهمة للأعصاب، وفيتامين سي‏‏ ( ثلاث أضعاف الليمون ) ، وفيتامين ك الذى يمنع هشاشة العظام والزهايمر.يحتوى البقدونس على تشكيلة لا مثيل لها للمعادن: مثل الكالسيوم ، البوتاسيوم ، الصوديوم ، الحديد ، الفوسفور ، الكلوريد ، الزنك و السلينيوم ، الكبريت ، اليود ، النحاس ، الكالسيومكما أن البقدونس له تأثير باسط للعضلات الملساء‏ مما يساعد على تهدئة آلام المغص الكلوي‏،‏ كما انه مدر للبن ومنشط للدورة الدموية وهو مفيد لمرضي الدوالي‏ و مقو للشعيرات الدمويةويحد البقدونس من الجلطات حيث يحافظ على توازن الصفائح الدموية كما يساعد فى الوقاية من الانيميا وعلاجها.البقدونس مضاد للأكسدة، مطهر للمجارى البولية و مضاد حيوى طبيعى، ومدر للبول، وملين و لكنه يفيد الإسهال.وأخيرا شاى أو مشروب البقدونس الدافئ دواء طبيعى لإخراج البلغم حال وجود