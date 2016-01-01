لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

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عصير الليمون بالجنزبيل

بعد تناول أكلات عيد الأضحى وأطباق الفتة وقطع اللحم ، يحتاج الجسم لتناول مشروبات تساعد على حرق هذه الدهون و كذلك تساعد على الهضم بشكل سريع لتجنب الإصابة بانتفاخات القولون وألام البطن خاصة مع تناول أكلة الفتة واللحم الدسمة .

بعد تناول غداء أول يوم العيد ، لابد من تناول مشروبات طبيعية مغذية بدلًا من تناول المشروبات الغازية ، لذا نقد لك طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل الذي يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم .

طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

المكونات :

4 ثمرات ليمون

قطع زنجبيل

عسل ابيض
ماء

نعناع طازج

الطريقة :

قطعي الليمون و ضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل.

ضيفي النعناع الطازج و 3اكواب من الماء.

اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم ضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى .

المصدر: elbalad

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