أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

صورة الخبر: طريقة تخزين الممبار المحشى
طريقة تخزين الممبار المحشى


يعد الممبار من الأطباق المميزة على السفرة المصرية في عيد الأضحى، كما يحضر الممبار بالكثير من الخطوات في التنظيف والحشو، لهذا تفضل العديد من السيدات تحضير كميات كبيرة، ويحفظ في الفريزر طازجا محشيا جاهزا على الطهي السريع والتقديم.

ولذلك نقدم لكِ خطوات تجهيز الممبار وحفظه.

طريقة حفظ الممبار:
- ينظف الممبار جيدا بالملح والخل والماء حتى يصبح دون رائحة نفاذة.

- حضري حشوة الممبار المفضلة لديك مع وضع البهارات اللذيذة، ثم قومي بحشو الممبار بعد تقطيعة.
- ضعي الممبار داخل الماء المغلي المضاف له البصل والبهارات حتى يسلق تماما.
- يرفع الممبار المسلوق ويترك ليهدأ ويصفى تمامًا.
- ضعي الممبار في كيس بلاستيكي ووزعية بشكل جيد، ويفرغ منه الهواء ويغلق ويحفظ في الفريزر.
- كما يمكن استبدال الكيس بطبق فل أبيض أو بلاستيك ويغلف ليحفظ من برودة الفريزر، ليبقى طازجا دون أن يتغير طعمه.
- يحفظ الممبار ليتجمد حتى الاستخدام، ثم يخرج ليفك تجميده ثم يقلى ويحضر.
Advertisements
print

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85987

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager