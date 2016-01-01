يعد الممبار من الأطباق المميزة على السفرة المصرية في عيد الأضحى، كما يحضر الممبار بالكثير من الخطوات في التنظيف والحشو، لهذا تفضل العديد من السيدات تحضير كميات كبيرة، ويحفظ في الفريزر طازجا محشيا جاهزا على الطهي السريع والتقديم.
ولذلك نقدم لكِ خطوات تجهيز الممبار وحفظه.
طريقة حفظ الممبار:
- ينظف الممبار جيدا بالملح والخل والماء حتى يصبح دون رائحة نفاذة.
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التعليقات على أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير
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