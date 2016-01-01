يقوي شعر الأطفال.. خليط طبيعي لعلاج القشرة

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شعر الأطفال



تشكو بعض الأمهات من ضعف شعر طفلها، ووجود قشرة باستمرار في فروة الرأس،لذا نقدم لك وصفة طبيعية لتقوية الشعر والتخلص من القشرة للأبد.

الثوم لعلاج القشرة بسرعة عند الأطفال

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، فإن الثوم يعد من العناصر المغذية والمطهرة، حيث أنه يحتوي على الكثير من الفوائد، ومن أهمها أنه يعمل على التخلص من الفطريات والميكروبات وأي أثر لعدوى قد تصيب فروة الرأس.

طريقة استخدام الثوم لعلاج قشرة الشعر

قومي بطحن الثوم واخلطيه بالماء حتى يتكون لديك خليط متجانس.
ارتدي قفازات لتلاشي الرائحة القوية للثوم التي قد تلتصق بيديك.
ضعي الخليط على رأس طفلك لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي شعره جيدًا بالشامبو لتتخلصي من الرائحة

المصدر: elbalad

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