بأسهل الخطوات.. طريقة عمل السجق في المنزل.. فيديو

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طريقة عمل السجق في المنزل

يعتبر السجق من الأكلات التى يعشق تناولها الكثيرون ويحرص البعض على شرائه من المطاعم، لذا نقدم لك طريقة عمل سجق بصوص الطماطم والثوم​ فى المنزل على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير سجق بصوص الطماطم والثوم​
سجق شرقي
طماطم
ثوم فصوص
فلفل اخضر واحمر
بهارات
كزبرة جافة ناعمة
باذنجان ابيض
دبس رمان
خل
4 ثمرة فلفل حار
زيت للقلي
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سجق بصوص الطماطم والثوم​
-يشوح السجق في طاسة على النار
-يمكن أن يضاف له القليل من الماء ويترك على النار حتى النضج

الصوص
-يشوح الثوم في طاسة على النار مع الزيت
-يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجاف والبهارات
-تضاف الطماطم والخل ثم دبس الرمان ويترك الخليط على النار حتى النضج
-يقلى الفلفل الحار والباذنجان الأبيض والفلفل الرومي في الزيت
-يضاف البصل الأورما لخليط السجق
-يضاف الفلفل الرومي والحار والباذنجان الأبيض المقلي لخليط السجق على النار
-يضاف خليط الطماطم لخليط السجق ويقلب كل الخليط على النار
-يغرف ويقدم

المصدر: elbalad

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