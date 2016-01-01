بأسهل الخطوات.. طريقة عمل السجق في المنزل.. فيديو

يعتبر السجق من الأكلات التى يعشق تناولها الكثيرون ويحرص البعض على شرائه من المطاعم، لذا نقدم لك طريقة عمل سجق بصوص الطماطم والثوم فى المنزل على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير سجق بصوص الطماطم والثوم
سجق شرقي
طماطم
ثوم فصوص
فلفل اخضر واحمر
بهارات
كزبرة جافة ناعمة
باذنجان ابيض
دبس رمان
خل
4 ثمرة فلفل حار
زيت للقلي
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير سجق بصوص الطماطم والثوم
-يشوح السجق في طاسة على النار
-يمكن أن يضاف له القليل من الماء ويترك على النار حتى النضج
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