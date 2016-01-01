وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات

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وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات


في فصل جديد من الاستفزاز، جدد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار هجومه على مصر والإمارات، مدعيا أن بلاده ستحاسب الإمارات، وهو ما اعتبرته أبو ظبي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.

وشن وزير الدفاع التركي هجوما عدائيا ضد دولة الإمارات زاعما أنها ارتكبت أعمالا في ليبيا وسوريا، كما دعا آكار كل من مصر والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا للتوقف عن دعم الجيش الوطني الليبي.

من جانبه، رد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قائلا إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على "تويتر": "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي، فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

المصدر: تويتر

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